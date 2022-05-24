Из-за РФ в Латинской Америке и Карибском бассейне растет нехватка продовольствия – ООН

Вторжение России в Украину способствует резкому росту числа людей, страдающих от острой нехватки продовольствия в Латинской Америке и Карибском бассейне. Об этом заявила Всемирная продовольственная программа ООН.

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Отмечается, что война в Украине усиливает давление на регион, который страдает от последствий Covid-19 и изменений климата.

В заявлении говорится, что в период с декабря 2021 года по март 2022 года, согласно опросам, число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, увеличилось более чем на 500 000 человек.

"Миллионы людей могут оказаться в нищете и голоде, если конфликт в Украине продолжится. Регион уже имеет дело с Covid-19, ростом цен и экстремальными климатическими явлениями", — сказала Лола Кастро, региональный директор ВПП по Латинской Америке и Карибскому бассейну.

ВПП заявила, что война в Украине привела к резкому росту цен на сырьевые товары и энергоносители, что ведет к росту продовольственной инфляции. Это угрожает региону, поскольку некоторые страны сильно зависят от импорта зерновых.

Кастро добавила, что страны Карибского бассейна, которые импортируют значительное количество продуктов питания, особенно пострадают из-за стремительного роста стоимости морских перевозок.

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