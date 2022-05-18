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ООН: Вторжение РФ ухудшило гуманитарную ситуацию, от истощения страдают 13 млн детей

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 14:56
ООН: Вторжение РФ ухудшило гуманитарную ситуацию, от истощения страдают 13 млн детей - Фото
Дети в Йемене (Фото - ПРООН)

Сегодня в мире 13,6 млн детей страдают от голода и тяжелой формы истощения, и вторжение России в Украину эту ситуацию еще более ухудшило, предупредил Детский фонд ООН.

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По расчетам специалистов ЮНИСЕФ, из-за вторжения России в Украину и сложностей в логистике из-за пандемии стоимость лечения наиболее тяжелых форм истощения у детей может возрасти на 16 процентов. 

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, "мир быстро превращается в виртуальную пороховую бочку", из-за чего ему грозит рост детской смертности и увеличение  числа детей, страдающих от истощения.

В мире страдают от тяжелого истощения по крайней мере 13,6 млн детей в возрасте до пяти лет, а 10 млн детей с тяжелой формой истощения не имеют доступа к эффективному лечению. Это приводит к смерти каждого пятого ребенка в этой возрастной группе.

  • 13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что миллионы людей в мире умрут от голода, если Россия не разблокирует украинские порты в Черном море для экспорта агропродукции.  

  

Сергей Бережной
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ЮНИСЕФ голод блокада портов
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