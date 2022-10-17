Из-за российской атаки 585 населенных пунктов остаются обесточенными

В результате утренних ударов 585 населенных пунктов страны остаются обесточенными. Где это возможно, подразделения ГСЧС привлекают мобильные электростанции для подачи электроэнергии населению и ликвидируют последствия ракетных обстрелов. Об этом сегодня в эфире телемарафона рассказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, сообщает пресс-служба МВД.

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"Мы сталкиваемся с тем, что власти Ирана могут говорить на черное – белое. Так же они скажут, что не сбивали наш Boeing – 737 (рейс PS752) несколько лет назад и не делали ничего другого. Но наши следователи оперативники фиксируют результаты обстрелов, так же и подразделениям ВСУ удавалось сбивать и "парковать", так сказать, целые комплексы этих "Шахедов", и там четко понятно, откуда какие комплектующие", – сказал Енин.

Он сообщил, что сегодня ночью и утром удары были не только по столице, но и по другим регионам.

Российские ракеты повредили электроподстанции в Сумской области. В результате четыре человека погибли, трое спасены из-под завалов, работы продолжаются. В Днепропетровской области около 11 часов был осуществлен повторный ракетный удар по электростанции, произошло возгорание на площади около 400 кв. м.

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Вадим Ребрина

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