UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из-за российской атаки 585 населенных пунктов остаются обесточенными

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 18:25
Из-за российской атаки 585 населенных пунктов остаются обесточенными - Фото
Евгений Енин (скриншот с видео)

В результате утренних ударов 585 населенных пунктов страны остаются обесточенными. Где это возможно, подразделения ГСЧС привлекают мобильные электростанции для подачи электроэнергии населению и ликвидируют последствия ракетных обстрелов. Об этом сегодня в эфире телемарафона рассказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы сталкиваемся с тем, что власти Ирана могут говорить на черное – белое. Так же они скажут, что не сбивали наш Boeing – 737 (рейс PS752) несколько лет назад и не делали ничего другого. Но наши следователи оперативники фиксируют результаты обстрелов, так же и подразделениям ВСУ удавалось сбивать и "парковать", так сказать, целые комплексы этих "Шахедов", и там четко понятно, откуда какие комплектующие", – сказал Енин.

Он сообщил, что сегодня ночью и утром удары были не только по столице, но и по другим регионам.

Российские ракеты повредили электроподстанции в Сумской области. В результате четыре человека погибли, трое спасены из-под завалов, работы продолжаются. В Днепропетровской области около 11 часов был осуществлен повторный ракетный удар по электростанции, произошло возгорание на площади около 400 кв. м.

Читайте также: Тема дня. Иранские дроны ударили по Киеву: что известно о новом оружии Путина и когда ответит Украина



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дрон евгений енин электроэнергия Shahed
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 