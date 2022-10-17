Ракетный удар РФ по Сумской области. Погибли три человека, идут поиски под завалами: видео

В 5:20 утра три российских ракеты атаковали объект гражданской инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. По меньшей мере три человека погибли, девять ранены. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Под завалами все еще находятся люди.

Также Живицкий сообщил, что в Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов, и призвал жителей области сократить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки (8-11 и 17-22).

Сумские спасатели сообщают, что ликвидация пожара на объекте гражданской инфраструктуры, куда попала российская ракета, продолжается.

Пожар удалось локализовать. Из-под завалов спасли двух человек, поиски других продолжаются, сообщили спасатели.

Также сегодня утром армия России ударила дронами по центру Киева. В результате атаки в жилом доме произошел взрыв, в нежилом – пожар, повреждены другие здания.

Также российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Вадим Ребрина

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