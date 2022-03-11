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Из-за российской бомбардировки в Харькове обесточена ядерная подкритическая установка

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 01:08

Российские войска снова совершила бомбардировку в Харькове ядерной подкритической установки (ЯПУ) Источник нейтронов. Она обесточена, заявили в Госинспекции ядерного регулирования.

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Отмечается, что установка является исследовательской и расположена на площадке Харьковского физико-технического института. Вечером 10 марта РФ в очередной раз совершила ее бомбардировку.

По предварительной информации, ЯПУ полностью обесточена, есть повреждения здания. Перечень повреждений не является полным, последствия уточняются персоналом.

 В Госинцспекции напомнили, что оккупанты уже бомбили установку 6 марта. До начала войны установка находилась на этапе физического пуска, активная зона была заполнена свежим ядерным топливом. С 24 февраля ЯПУ переведена в глубокое подкритическое состояние.

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СПРАВКА. Подкритическое состояние реактора – это состояние, при котором ядерная реакция заглушена, а идет лишь остаточное тепловыделение.

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Марк Сировой
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