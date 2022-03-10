Оккупанты заминировали Каховское водохранилище возле Запорожской АЭС — Энергоатом
10.03.2022, 16:42
Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит с атомной электростанцией. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
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Также сообщается о намерении российских оккупантов направить электроэнергию, производимую Запорожской АЭС, на оккупированные Крым и Донбасс. "На самом деле, это физически невозможно сделать", – предупреждают в компании.
- Вчера без электроснабжения осталась ЧАЭС, захваченная оккупантами. Есть угроза радиоактивного выброса.
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