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Оккупанты заминировали Каховское водохранилище возле Запорожской АЭС — Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 16:42

Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит с атомной электростанцией. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Также сообщается о намерении российских оккупантов направить электроэнергию, производимую Запорожской АЭС, на оккупированные Крым и Донбасс. "На самом деле, это физически невозможно сделать", – предупреждают в компании.

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Валерия Кондратова
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