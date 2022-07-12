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Из-за высоких потерь РФ приходится "нетрадиционно комплектовать" армию – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 09:24
Из-за высоких потерь РФ приходится
Фото - Генштаб ВСУ

Российская армия продолжает продавливать фронт на Донбассе в направлении Славянска и Краматорска и вынуждена восполнять большие потери через "нетрадиционное комплектование". Об этом написано в новой сводке разведки Британии.

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Войска РФ продолжают попытки наступать в направлении Славянска и Краматорска, пишут аналитики. Они также отмечают, что россияне проводят перегруппировку для дальнейших наступательных операций.

Разведка отдельно указывает, что нехватка кадров, вероятно, вынуждает российское минобороны прибегать к "нетрадиционному комплектованию", в том числе вербовку в местах заключения для ЧВК.

"Если это правда, этот шаг, видимо, указывает на трудности с возмещением значительного числа потерь", – сказано в сводке.

Сергей Бережной
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разведка Британии
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