РФ не достигла стратегических целей в Украине, Путин продолжит терпеть неудачи – Белый дом

Армия России не смогла достичь стратегических целей, ведь выстояли основные города, в том числе Киев. Российский диктатор Владимир Путин продолжит терпеть неудачи, заявил на брифинге Джейк Саллвиан – советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности.

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"Россия уже существенно не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ее стратегическая цель была взять столицу Киев, чтобы покончить с Украиной как страной, устранить украинскую идентичность и включить Украину в состав России. В этом они потерпели неудачу", – сказал он.

Салливан подчеркнул, что Киев, Харьков, Одесса и основные города Украины стоят. Также он добавил, что под украинским контролем находится большая часть страны, которую умело и мужественно защищают украинские военные при поддержке США и других партнеров.

"Так что, если вы сделаете шаг назад и посмотрите на траекторию этого конфликта, на то, что Путин намеревался сделать, то он не смог этого сделать. Он продолжит терпеть неудачи в достижении конечных целей из-за мужества украинских людей", – подчеркнул советник Байдена.

Он признал, что РФ удалось километр за километром продвинуться на востоке, однако ей это далось дорогой ценой из-за действий украинских военных и западных санкций.

Салливан добавил, что США находятся практически в ежедневном контакте с украинцами по вопросам сдерживания российского наступления и возвращения временно оккупированных территорий.

Он напомнил, что цель Вашингтона – поставить Украину в как можно более сильное положение на поле боя и за столом переговоров, когда до дипломатии дойдет дело.

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Марк Сировой

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