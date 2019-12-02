Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Избиратели могут менять место голосования онлайн - ЦИК

Избиратели могут менять место голосования онлайн - ЦИК - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
02.12.2019, 19:10

Также избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура

Центральная избирательная комиссия на заседании 2 декабря приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Теперь избиратели смогут подавать заявления о временном изменении голосования в электронной форме, то есть в режиме онлайн.

Кроме того теперь во время выборов президента избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты.

Ранее Центральная избирательная комиссия заявила об угрозе срыва предстоящих местных выборов в некоторых объединенных территориальных громадах.

Напишите нам
выборы голосование цик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 