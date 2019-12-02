Избиратели могут менять место голосования онлайн - ЦИК

День выборов (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия на заседании 2 декабря приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Теперь избиратели смогут подавать заявления о временном изменении голосования в электронной форме, то есть в режиме онлайн.

Кроме того теперь во время выборов президента избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты.

Ранее Центральная избирательная комиссия заявила об угрозе срыва предстоящих местных выборов в некоторых объединенных территориальных громадах.