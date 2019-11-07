ЦИК заявила об угрозе срыва местных выборов в некоторых ОТГ

Центризбирком (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центраьная избирательная комиссия заявила об угрозе срыва предстоящих местных выборов в некоторых объединенных территориальных громадах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В ЦИК констатировали, что члены некоторые члены районных избиркомов уклоняются от работы - в некоторых РИК полномочия осуществляют около 60% членов. Проблема касается и некоторых руководителей комиссий.

В связи с этим ЦИК призвала партии пересмотреть список людей, которых они подавали в состав комиссий и повлиять на исправление ситуации. Это нужно для своевременного формирования территориальных и участковых комиссий, поясняют в Центризбиркоме.

"Уклонистам" в ЦИК напомнили, что за нарушения им может грозить уголовная ответственность.

Ранее ЦИК назначила первые местные выборы в ряде ОТГ на 22 и 29 декабря.

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