Выборы в Раду. ЦИК пересчитала голоса на участке 198 округа

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ЦИК завершила повторный подсчет голосов избирателей на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа №198 (Черкасская область). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сегодня ЦИК повторно пересчитала голоса избирателей еще на шести избирательных участках одномандатного избирательного округа № 198.

28 октября комиссия повторно пересчитала голосов на 15 избирательных участках.

Повторный подсчет голосов избирателей проходил на таких избирательных участках: № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262.

"Комиссия выявила отдельные разногласия, которые существенно не влияют на итоги голосования в этом округе", - уточнили в пресс-службе.

В ЦИК добавили, что все они будут тщательно проработаны перед установлением результатов внеочередных выборов народных депутатов.

Ранее ЦИК зарегистрировала самовыдвиженцы Сергея Рудика народным депутатом, избранным в ОВО № 198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Но результат обжаловала кандидат от президентской партии Слуги народа Наталья Дьяченко.

Верховный суд после этого обязал пересчитать голоса на нескольких участках.