Выборы в Раду: пересчитывают голоса на участке 198 округа

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Центральная избирательная комиссия начала процесс пересчета голосов избирателей во время внеочередных парламентских выборах на 21 избирательном участке одномандатного округа №198 (Черкасская область). Об этом сообщает Укринформ.

Пересчет голосов ЦИК проводит в режиме непрерывного заседания.

Глава ЦИК Олег Диденко уточнил, пересчет голосов избирателей осуществляется во исполнение судебных решений.

"Нам, по состоянию на сегодняшний день, осталось совершить действия относительно повторного подсчета голосов избирателей на 21 избирательном участке", - добавил Диденко.

ЦИК зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом, избранным в ОВО № 198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

28 августа это решение было отменено соответствующими судебными решениями. Сейчас результаты выборов в 198-м округе не установлены.

1 августа в ЦИК сообщали, что п роблемными оставались шесть округов - №№ 50, 119, 198, 210, 69, 105.

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