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Избирательный кодекс. В Слуге народа дали разъяснение

Избирательный кодекс. В Слуге народа дали разъяснение - Фото
Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.10.2019, 11:58

Александр Корниенко отметил, что финальную версию избирательного кодекса нужно обсудить с общественностью

Срок работы над предложениями президента Владимира Зеленского относительно ветированного Избирательного кодекса будет продлен. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина.

"У парламента есть 30 дней на преодоление вето, если он не примет другое решение. Президент подал около 20 правок. На обсуждение правок у нас ушло три дня. Чтобы все правильно выписать, чтобы все было согласовано (там пять законов), учитывая мощности секретариата комитета, уйдет не меньше месяца", - отметил Корниенко.

По его словам, его нужно дорабатывать, а финальную версию обсудить с общественностью.

"Идея кодификации именно этого законодательства нам не нравится. Избирательное законодательство разное на уровне национальных и местных выборов. К тому же туда ввели закон о ЦИК и закон о госреестре. 600 страниц, куча книг, разделов, глав – кодекс огромный, массивный, и с ним тяжело. Но так как мы находимся в данной рамке - есть кодекс, он заветирован, мы преодолеваем вето. Будем основываться на нем", - объяснил Корниенко.

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Слуга народа избирательный кодекс Александр Корниенко
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