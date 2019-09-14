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Зеленский объяснил, почему наложил вето на избирательный кодекс

Зеленский объяснил, почему наложил вето на избирательный кодекс - Фото
Владимир Зеленский фото пресс-служба президента
14.09.2019, 14:40

По мнению президента, кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему ветировал новый избирательный кодекс. Аргументация президента опубликована на сайте Рады

В объяснении говорится, что кодекс, поступивший на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции. 

Также, по мнению Зеленского, эти положения не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, не согласуются с законодательными актами, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, а также эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур. 

Несмотря на то, что кодекс декларирует модель избирательной системы без мажоритарной составляющей и вводящей пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками, анализ положений кодекса, дает основания для вывода о "фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам".

"Не могу поддержать избирательный кодекс в предложенной редакции и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса", - резюмировал Зеленский. 

Читайте также: Новый Избирательный кодекс и "открытые списки": что изменится

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Владимир Зеленский вето избирательный кодекс
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