Избран новый судья Конституционного суда

30 октября проходящий в Киеве XVII съезд судей избрал судьей Конституционного суда Петра Филюка, сообщает Судебно-юридическая газета.
Филюк был избран во втором туре голосования, получив 151 голос.
Петр Филюк родился 11 апреля 1961 года. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины. Председатель Волынского апелляционного суда.
Заседание КСУ, на котором новоизбранные судьи принесут присягу, запланировано на 5 ноября, сообщает пресс-служба КСУ.
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