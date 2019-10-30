Избрана новая судья Конституционного суда

Внеочередной съезд судей, проходящий в Киеве, вчера избрал судьей Конституционного суда Галину Юровскую. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Юровская получила 145 голосов из 273, этого достаточно для избрания в КС.
Остались еще две вакансии, на которые в повторном голосовании будут претендовать кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: Петр Филюк, Александр Прокопенко, Оксана Грищук и Александр Коровайко.
Галина Юровская - судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке, заместитель начальника отдела подготовки преподавателей (тренеров) Национальной школы судей Украины.
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