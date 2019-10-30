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Избрана новая судья Конституционного суда

Избрана новая судья Конституционного суда - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)
30.10.2019, 09:15

Кто займет две оставшиеся вакансии, определит повторное голосование

Внеочередной съезд судей, проходящий в Киеве, вчера избрал судьей Конституционного суда Галину Юровскую. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Юровская получила 145 голосов из 273, этого достаточно для избрания в КС.

Остались еще две вакансии, на которые в повторном голосовании будут претендовать кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: Петр Филюк, Александр Прокопенко, Оксана Грищук и Александр Коровайко.

Галина Юровская - судья  Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке, заместитель начальника отдела подготовки преподавателей (тренеров) Национальной школы судей Украины.

  • 11 октября Окружной административный суд Киева принял решение обязать КСУ восстановить ранее уволенного Станислава Шевчука в должности судьи и председателя КСУ.
  • 16 октября Шевчука не пустили в здание суда, так как копия сокращенного решения ОАСК, по мнению КСУ, не оформлена должным образом.

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конституционный суд ксу Галина Юровская
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