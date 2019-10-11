ОАСК восстановил Шевчука на должности главы Конституционного суда

Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд Киева восстановил на должности уволенного главу Конституционного суда Станислава Шевчука. Об этом сообщает в Facebook адвокат Денис Невядомский.

"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и Председателя Конституционного Суда", - написал адвокат.

Суд обязал КСУ немедленно выполнить это решение.

Справка. В мае 2019 года Шевчук стал героем расследования Bihus.info. Журналисты утверждали, что на его кадровую политику слишком влиял родной брат Рулав Одд (ранее Денис Шевчук), а глава КСУ снимал для него госдачу в 550 квадратов в Пуще-Водице. 13 марта Станислав Шевчук, по данным расследователей, тайно принял в кабинете главу Офиса президента (тогда представителя команды Зеленского) Андрея Богдана. Уже через две недели, сразу после первого тура, брат Шевчука публично поддержал Зеленского на выборах.

Перед этим судьи обвиняли Шевчука в систематической манипуляции делами, нарушении процедур, служебной бездеятельности и продолжительном отсутствии на работе, вмешательстве в работу судей, попытках ввести параллельное управление КСУ и, наконец, в политизации деятельности суда.



14 мая КСУ провел заседание, на котором выразил недоверие Шевчуку и уволил его - не только как главу суда, но и как судью. За решение проголосовали 12 судей.



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