На главу КСУ влияет брат, поддержавший Зеленского - Bihus.Info

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Главу КСУ Станислава Шевчука могут уволить из-за возможного влияния на него родного брата Рулава Одда

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Часть судей Конституционного суда требует увольнения его главы Станислава Шевчука из-за возможного влияния на него родного брата Рулава Одда, который публично поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Одд, который ранее носил имя Денис Шевчук, приезжал к Шевчуку на работу, влиял на кадровую политику.

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Он является соучредителем фирмы Украинская морская транспортная компания. В июле 2017 года ГПУ открыла уголовное производство, где фигурирует эта фирма. Оно касается государственного Укрхимтрансаммиака. Государственное предприятие в 2016 году заключило с фирмой Одда договор о предоставлении вспомогательных услуг на около 10 млн грн. Однако, как выяснила ГПУ, фирма брата председателя КСУ услуг не предоставляла, а эту сумму просто вывели, чтобы поделить между участниками схемы.

Оба брата опровергают причастность Рулава Одда к коррупционной схеме. Станислав Шевчук в СМИ намекал на это дело как причину испорченных отношений с окружением действующего президента Петра Порошенко.

13 марта трое судей Конституционного Суда (Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко) написали письмо-обращение к своим коллегам и призвали к отставке Шевчука. В этом письме они публично вспомнили и брата главы КС и его возможное влияние на Шевчука и кадровые назначения.

Журналисты пишут, что в этот же день сам Шевчук в собственном кабинете тайно принял влиятельного представителя команды избранного президента Зеленского - Андрея Богдана.

Через две недели, сразу после первого тура президентских выборов, Одд выразил публичную поддержку Зеленскому: добавил к фото в социальной сети логотип "Зе!команда", который позже убрал.

Сегодня, 14 мая, КСУ отложил рассмотрение закона об очищении власти. 18 апреля КСУ также отложил рассмотрение этого закона.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

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Теги: конституционный суд, Станислав Шевчук, видео, Рулав Одд
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