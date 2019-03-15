Трое судей КСУ считают, что его председатель должен уйти

Судьи Конституционного суда Украины Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко считают, что дальнейшее пребывание Станислава Шевчука в должности председателя суда приведет к полному его развалу и разрушению конституционного правосудия. Об говорится в письме, которое они разослали своим коллегам из КСУ, пишет Зеркало недели.
Вот обвинения в адрес Шевчука, которые Мельник, Сас и Слиденко приводят в письме:
систематические манипуляции с делами, которые находятся на рассмотрении суда (в частности, речь идет о деле о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона об особенностях приватизации Укррудпрома;
регулярные нарушения установленной законом процедуры рассмотрения дел;
внесение на заседание суда вопросов, для рассмотрения которых отсутствуют правовые (конституционные) основания;
служебное бездействие и длительное отсутствие на работе;
нарушение прав судей, неправомерное вмешательство в их деятельность;
превышение должностных полномочий, попытки незаконно расширить свои полномочия, издание незаконных распоряжений, попытка ввести параллельное управление судом и секретариатом суда;
недопустимое политизации деятельности суда.
"По состоянию на март 2019 насчитывается 30 нерассмотренных судом дел по конституционным представлениям. При этом большинство из них (17) находятся на рассмотрении суда с 2014-2017 гг. (часть из них за последний год вообще не рассматривалась). Кроме того, в 2018-2019 гг. суд не принял никакого решения по делам по конституционным жалобам (на рассмотрении суда таких дел находится более 40)", - сообщают судьи.
По их словам, многие обстоятельства и факты указывают на то, что за последний год суд начал превращаться в инструмент для удовлетворения политических и коммерческо-деловых интересов. Негативной практикой деятельности Шевчука в должности председателя суда стало проведение кулуарных собраний судей, "подковерные" договоренности по поводу решений суда, подчеркивают они.
Мельник, Сас и Слиденко убеждены, что назначение Шевчука на пост было роковой ошибкой.
26 февраля КСУ признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Объясняя решение суда, Шевчук заявил, что статья 368-2 нарушает статью 62 Конституции Украины и презумпцию невиновности.