Трое судей КСУ считают, что его председатель должен уйти

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Судьи Конституционного суда Украины Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко считают, что дальнейшее пребывание Станислава Шевчука в должности председателя суда приведет к полному его развалу и разрушению конституционного правосудия. Об говорится в письме, которое они разослали своим коллегам из КСУ, пишет Зеркало недели.

Вот обвинения в адрес Шевчука, которые Мельник, Сас и Слиденко приводят в письме:

систематические манипуляции с делами, которые находятся на рассмотрении суда (в частности, речь идет о деле о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона об особенностях приватизации Укррудпрома;

регулярные нарушения установленной законом процедуры рассмотрения дел;

внесение на заседание суда вопросов, для рассмотрения которых отсутствуют правовые (конституционные) основания;

служебное бездействие и длительное отсутствие на работе;

нарушение прав судей, неправомерное вмешательство в их деятельность;

превышение должностных полномочий, попытки незаконно расширить свои полномочия, издание незаконных распоряжений, попытка ввести параллельное управление судом и секретариатом суда;

недопустимое политизации деятельности суда.

Реклама

"По состоянию на март 2019 насчитывается 30 нерассмотренных судом дел по конституционным представлениям. При этом большинство из них (17) находятся на рассмотрении суда с 2014-2017 гг. (часть из них за последний год вообще не рассматривалась). Кроме того, в 2018-2019 гг. суд не принял никакого решения по делам по конституционным жалобам (на рассмотрении суда таких дел находится более 40)", - сообщают судьи.

По их словам, многие обстоятельства и факты указывают на то, что за последний год суд начал превращаться в инструмент для удовлетворения политических и коммерческо-деловых интересов. Негативной практикой деятельности Шевчука в должности председателя суда стало проведение кулуарных собраний судей, "подковерные" договоренности по поводу решений суда, подчеркивают они.

Мельник, Сас и Слиденко убеждены, что назначение Шевчука на пост было роковой ошибкой.

26 февраля КСУ признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Объясняя решение суда, Шевчук заявил, что статья 368-2 нарушает статью 62 Конституции Украины и презумпцию невиновности.