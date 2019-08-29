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Избран вице-спикер Верховной Рады

Избран вице-спикер Верховной Рады - Фото
Кондратюк Елена Фото: facebook.com/Олена Кондратюк (Olena Kondratiuk)
29.08.2019, 16:54

Заместителем главы Верховной Рады стала Елена Кондратюк

Верховная Рада избрала вице-спикером депутата от фракции Батькивщина Елену Кондратюк.

За ее кандидатуру проголосовали 318 нардепов.

Парламент выбирал из четырех кандидатур на рейтинговом голосовании: 

- Мустафа Джемилев от ЕС  (59 голосов "за");
- Елена Кондратюк от Батькивщины (290 голосов "за");
- Ирина Костанкевич от депутатской группы "За будущее" (49 голосов "за");
- Нестор Шуфрич от ОПЗЖ (48 голосов "за").

После рейтингового голосования Кондратюк была утверждена вице-спикером.

Кондратюк родилась 17 ноября 1970 во Львове. Бывший директор PR-агентства "Советник". Кандидат исторических наук. Нардеп Верховной Рады VI, VII, VIII, IX созывов от партии Батькивщина.

  • Сегодня спикером Верховной Рады избран глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.
  • Первым вице-спикером парламента избран представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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вице-спикер Елена Кондратюк
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