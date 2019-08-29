Избран вице-спикер Верховной Рады

Верховная Рада избрала вице-спикером депутата от фракции Батькивщина Елену Кондратюк.
За ее кандидатуру проголосовали 318 нардепов.
Парламент выбирал из четырех кандидатур на рейтинговом голосовании:
- Мустафа Джемилев от ЕС (59 голосов "за");
- Елена Кондратюк от Батькивщины (290 голосов "за");
- Ирина Костанкевич от депутатской группы "За будущее" (49 голосов "за");
- Нестор Шуфрич от ОПЗЖ (48 голосов "за").
После рейтингового голосования Кондратюк была утверждена вице-спикером.
Кондратюк родилась 17 ноября 1970 во Львове. Бывший директор PR-агентства "Советник". Кандидат исторических наук. Нардеп Верховной Рады VI, VII, VIII, IX созывов от партии Батькивщина.
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