Израиль нанес удары по Ливану и Газе. Нетаньяху обещает "существенную цену" — фото, видео

В ночь на 7 апреля Израиль нанес удары по сектору Газа и Ливану после ракетных обстрелов его территории. Об ударах сообщил бригадный генерал армии обороны Израиля Даниэль Хагари, цитирует его Times of Israel.

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По его словам, за ночь из сектора Газа по южному Израилю было выпущено 44 снаряда, в том числе ракеты и зенитные ракеты.

Он отметил, что девять ракет не пересекли границу, 12 были выпущены в сторону моря, 14 приземлились на открытой местности в Израиле, одна прилетела в Сдерот, а восемь перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол".

Хагари заявил, что авиация Израиля поразила более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов — в частности, туннели и фабрики по производству оружия в Газе.

Также были поражены инфраструктурные объекты ХАМАС на юге Ливана.

Насчет ударов по Ливану генерал заявил, что соседняя страна "считается ответственной за все, что происходит на ее территории, и даже за обстрелы палестинскими группировками ХАМАС".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по рекомендации ЦАХАЛа и сил безопасности был "принят ряд решений" на заседании военно-политического кабинета.

"Наши враги заплатят существенную цену в результате реакции Израиля сегодня ночью и в дальнейшие дни", — подчеркнул Нетаньяху.

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Дмитро Гриниченко

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