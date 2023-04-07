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Израиль нанес удары по Ливану и Газе. Нетаньяху обещает "существенную цену" — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 09:17
Израиль нанес удары по Ливану и Газе. Нетаньяху обещает
Удары Израиля по сектору Газа (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 7 апреля Израиль нанес удары по сектору Газа и Ливану после ракетных обстрелов его территории. Об ударах сообщил бригадный генерал армии обороны Израиля Даниэль Хагари, цитирует его Times of Israel.

По его словам, за ночь из сектора Газа по южному Израилю было выпущено 44 снаряда, в том числе ракеты и зенитные ракеты.

Он отметил, что девять ракет не пересекли границу, 12 были выпущены в сторону моря, 14 приземлились на открытой местности в Израиле, одна прилетела в Сдерот, а восемь перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол". 

Хагари заявил, что авиация Израиля поразила более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов — в частности, туннели и фабрики по производству оружия в Газе. 

Также были поражены инфраструктурные объекты ХАМАС на юге Ливана. 

Насчет ударов по Ливану генерал заявил, что соседняя страна "считается ответственной за все, что происходит на ее территории, и даже за обстрелы палестинскими группировками ХАМАС". 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по рекомендации ЦАХАЛа и сил безопасности был "принят ряд решений" на заседании военно-политического кабинета.

"Наши враги заплатят существенную цену в результате реакции Израиля сегодня ночью и в дальнейшие дни", — подчеркнул Нетаньяху. 

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Дмитро Гриниченко
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Биньямин Нетаньяху Израиль ракетный удар сектор газа Ливан
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