Израиль первым в мире начнет давать четвертую дозу вакцины от коронавируса

Израиль станет первой страной, где самой массовой группе риска предложат четвертую дозу вакцины против COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет, сообщает The Jerusalem Post.

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"Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины от COVID-19, и мы будем вводить четвертую дозу", – заявил Беннет.

Сообщается, что четвертую дозу получат люди старше 60 лет, медработники и люди с хроническими заболеваниями через четыре месяца после третьей дозы.

Правительство Израиля пошло на такие меры после первой в стране смерти от омикрон-штамма, которая была зафиксирована 21 декабря 2021 года. Сообщается, что пациент одной из больниц имел хронические заболевания. О его вакцинальном статусе не сообщается.

Всего в Израиле накануне зафиксировали не менее 340 случаев COVID-19 от омикрона.

Украина сможет ревакцинировать 70% взрослого населения в 2022 году, заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Кузин.

8 декабря 2021 года Университет Гонконга опубликовал два фото омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно данным исследования Университета Гонконга, омикрон-штамм может заражать бронхи человека быстрее и эффективнее дельты, но с менее серьезной инфекцией в легких.

В декабре 2021 года исследователи из Оксфорда выпустили препринт, в котором предположили, что может потребоваться производство поливалентных вакцин против COVID-19, как это делают с вакцинами против гриппа.

Александр Матвиенко

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