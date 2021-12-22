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Израиль первым в мире начнет давать четвертую дозу вакцины от коронавируса

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22.12.2021, 09:57
Израиль первым в мире начнет давать четвертую дозу вакцины от коронавируса - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Израиле (Фото – EPA-EFE/ABIR SULTAN)

Израиль станет первой страной, где самой массовой группе риска предложат четвертую дозу вакцины против COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет, сообщает The Jerusalem Post.

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"Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины от COVID-19, и мы будем вводить четвертую дозу", – заявил Беннет.

Сообщается, что четвертую дозу получат люди старше 60 лет, медработники и люди с хроническими заболеваниями через четыре месяца после третьей дозы.

Правительство Израиля пошло на такие меры после первой в стране смерти от омикрон-штамма, которая была зафиксирована 21 декабря 2021 года. Сообщается, что пациент одной из больниц имел хронические заболевания. О его вакцинальном статусе не сообщается.

Всего в Израиле накануне зафиксировали не менее 340 случаев COVID-19 от омикрона.

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Александр Матвиенко
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Израиль вакцинация ВОЗ коронавирус омикрон четвертая доза
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