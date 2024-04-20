Израиль просит США выделить большее вооружение – Bloomberg

Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Израиле (Фото: EPA)

Израиль попросил у США выделить больше вооружения в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. Американский Конгресс будет голосовать за помощь Израилю 20 апреля. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников.

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По данным издания, Израиль просит Вашингтон выделить больше танковых снарядов и военного транспорта. Государство надеется пополнить свои запасы на фоне войны в Газе и растущей напряженности с Ираном.

Ранее издание The Wall Street Journal , ссылаясь на американских чиновников, сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления оружия Израилю на сумму более миллиарда долларов, что станет самой дорогой по стоимости помощью с начала операции ЦАХАЛа в Секторе Газа и первой с начала эскалации с Ираном.