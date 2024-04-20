Израиль просит США выделить большее вооружение – Bloomberg
Израиль попросил у США выделить больше вооружения в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. Американский Конгресс будет голосовать за помощь Израилю 20 апреля. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников.
По данным издания, Израиль просит Вашингтон выделить больше танковых снарядов и военного транспорта. Государство надеется пополнить свои запасы на фоне войны в Газе и растущей напряженности с Ираном.
Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления оружия Израилю на сумму более миллиарда долларов, что станет самой дорогой по стоимости помощью с начала операции ЦАХАЛа в Секторе Газа и первой с начала эскалации с Ираном.
- В США несколько месяцев обсуждаются запрос администрации на предоставление более $100 млрд на помощь Израилю и Украине, а также противодействия Китаю и России. 17 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил отдельные законопроекты о финансовой помощи Украине, Израилю, Тайваню и национальной безопасности.
- Голосование по ним ожидается в субботу, 20 апреля. Байден заявил, что подпишет представленные законопроекты, если они будут одобрены американским законодательным органом.