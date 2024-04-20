Ізраїль просить США виділити більше озброєння – Bloomberg
Ізраїль попросив у США виділити більше озброєння в умовах загострення ситуації на Близькому Сході. Американський Конгрес голосуватиме за допомогу Ізраїлю 20 квітня. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на співрозмовників.
За даними видання, Ізраїль просить Вашингтон виділити більше танкових снарядів та військового транспорту. Держава сподівається поповнити свої запаси на тлі війни в Газі та зростаючої напруженості з Іраном.
Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників, повідомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання зброї Ізраїлю на суму понад мільярд доларів, що стане найдорожчою за вартістю допомогою з початку операції ЦАХАЛ в Секторі Гази й першою з початку ескалації з Іраном.
- У США кілька місяців обговорюються запити адміністрації на надання понад $100 млрд на допомогу Ізраїлю та Україні, а також протидії Китаю та Росії. 17 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив окремі законопроєкти про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та національній безпеці.
- Голосування за ними очікується у суботу, 20 квітня. Байден заявив, що підпише представлені законопроєкти, якщо вони будуть схвалені американським законодавчим органом.