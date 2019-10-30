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Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине: назвали причину

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине: назвали причину - Фото
Фото: pixabay.com
30.10.2019, 09:24

Пока диппредставительства не будут предоставлять консульские услуги

Израиль закрывает дипломатическую миссию в Украине из-за бойкота решения израильского министерства финансов. Об этом говорится в сообщении миссии Израиля в Украине в Facebook.

"Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить договоренности (они были согласованы и подписаны генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, - ред.) и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол (был в течение нескольких десятилетий), мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию", - отмечается в сообщении.

Консульские услуги не будут предоставляться, никто не будет иметь права въехать на территорию посольства и консульства.

"К сожалению, решение министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеупомянутые мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб", - подчеркивается в сообщении.

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Украина Израиль дипломатическая миссия
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