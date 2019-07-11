Украина и Израиль облегчили пересечение границ для граждан

Фото: пресс-служба МВД

Министерство внутренних дел Украины и Израиль подписали декларацию об интесификации сотрудничества, которая облегчит пересечение границ, сообщает пресс-служба МВД.

Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что, по статистике ГПСУ, 4,5 тыс граждан Украины получили отказ о пересечении границы в 2017 году, 3,5 тыс украинцев не пропустили в 2018 году, за полгода 2019-го въехать в Израиль не смогли 2,5 тыс украинцев.

Подписанный документ, как поясняется, даст возможность обеспечить должное отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контролей, уменьшить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа.

Отдельно стороны договорились создать рабочую группу из представителей правоохранительных органов двух стран, чтобы бороться с незаконным наймом и трудоустройством граждан.

31 мая сообщалось, что Украина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме.