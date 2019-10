Известный телеканал Британии будет использовать Kyiv вместо Kiev

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Телеканал ITV - один из ведущих в Великобритании будет использовать Kyiv вместо Kiev. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Великобритании.

Ранее аналогично поступили британские издания Financial Times и The Telegraph, корпорация ВВС, международное информационное агентство Associated Press, американская газета The Washington Post.

В начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). Многие европейские столицы и города уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Сейчас правильно передавать название близко к речи, свойственной украинскому языку, то есть Kyiv.

