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Международная воздушная ассоциация будет писать Kyiv

Международная воздушная ассоциация будет писать Kyiv - Фото
#KyivNotKiev (Иллюстрация: twitter.com/CorrectUA)
21.10.2019, 22:50

МИД поблагодарил всех, кто откликнулся на инициативу #KyivNotKiev

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила написание названия столицы Украины: вместо "Kiev" теперь будут использовать "Kyiv". Об этом сообщает в Twitter пресс-служба МИД.

"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev! Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название украинской столицы как Kyiv. Это важный шаг, который положил конец использованию Kiev в международной практике!", - говорится в сообщении.

Справка. В начале октября 2018 года МИД начал онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранных аэропортов с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.
Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Но правильно передавать название в соответсвии с произношением, свойственным украинскому языку, то есть Kyiv.

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kiev #KyivNotKiev
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