The Washington Post исправила написание слова "Киев"

Газета The Washington Post поддержала инициативу CorrectUA, которую продвигает Министерство иностранных дел, и начала правильно писать в своих публикациях название Киева на английском языке. Об этом сообщил в Twitter шеф-редактор брюссельского бюро издания Майкл Бирнбаум.

"Washington Рost только что изменила свой стиль написания на Kyiv. Теперь будет Kyiv, а не Kiev. Это изменение соответствует желанию украинского правительства, а также последним изменениям в других медиаорганизациях, в частности Associated Press", - написал он.

Бирнбаум добавил, что неправильное написание названия Киева может встречаться - в частности, если этого потребует исторический контекст, или при цитировании материалов без перевода.

"The spelling Kiev may still appear in historical contexts, the dish chicken Kiev and when quoting written material that we are not translating." https://t.co/eQ4ZZW8jIr