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The Washington Post исправила написание слова "Киев"

The Washington Post исправила написание слова "Киев" - Фото
Киево-Печерская лавра (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.10.2019, 22:29

Неправильное написание названия Киева может встречаться, например, если этого потребует исторический контекст

Газета The Washington Post поддержала инициативу CorrectUA, которую продвигает Министерство иностранных дел, и начала правильно писать в своих публикациях название Киева на английском языке. Об этом сообщил в Twitter шеф-редактор брюссельского бюро издания Майкл Бирнбаум.

"Washington Рost только что изменила свой стиль написания на Kyiv. Теперь будет Kyiv, а не Kiev. Это изменение соответствует желанию украинского правительства, а также последним изменениям в других медиаорганизациях, в частности Associated Press", - написал он.

Бирнбаум добавил, что неправильное написание названия Киева может встречаться - в частности, если этого потребует исторический контекст, или при цитировании материалов без перевода.

Справка. В начале октября 2018 года МИД начал онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранных аэропортов с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.
Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Но правильно передавать название в соответсвии с произношением, свойственным украинскому языку, то есть Kyiv.

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