"Изюм горит, все горит": оккупанты о наступлении ВСУ под Харьковом

В очередном телефонном перехвате, опубликованном Службой безопасности Украины, оккупант рассказывает жене о своих впечатлениях о наступлении ВСУ на Харьковском направлении.

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"Х..лы вообще распоясались. Просто [фигачат] все и вся... Вычисляют и везде [накрывают]", – рассказывает он.

"Вчера ночью рас[фигач]или базу, куда возят бензин... Сколько там техники было! Не знаю про людей, ничего не говорят, как обычно, но, скорей всего, [дофига]! Там очень много народу жило... Все рас[фигач]или," – жалуется он.

"Изюм горит, все горит. Я вообще не знаю, куда наши все везде продвигаются", – говорит оккупант.

Эксперты Института по изучению войны (ISW) считают, что ВСУ за два дня удалось серьезно продвинуться на Харьковском направлении.

Минобороны и Генштаб официально не комментируют проводимые операции.

Сергій Бережний

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