Жебривский о своем статусе: Ответа от Порошенко не получил

Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Павел Жебривский заявил, что считает себя бывшим аудитором для НАБУ, несмотря на то, что так и не получил от президента Петра Порошенко ответа на свое заявление о сложении полномочий. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112.

"С 19 числа я не считаю себя аудитором НАБУ. К сожалению, назначить – назначили, а дать возможность начать работу не предоставили", - заявил Жебривский.

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Жебривский 15 ноября направил в Администрацию президента заявление о сложении своих полномочий из-за невозможности, по его словам, исполнять свои обязанности.

Он пояснил, что для начала работы аудиторов, необходимо принять "ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса", а Верховная Рада игнорирует это.