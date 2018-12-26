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26.12.2018, 07:59

Жебривский о своем статусе: Ответа от Порошенко не получил

Жебривский о своем статусе: Ответа от Порошенко не получил - Фото
Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президентский аудитор НАБУ Павел Жебривский утверждает, что не получил от президента ответа на свое заявление о сложении полномочий

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Павел Жебривский заявил, что считает себя бывшим аудитором для НАБУ, несмотря на то, что так и не получил от президента Петра Порошенко ответа на свое заявление о сложении полномочий. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112

"С 19 числа я не считаю себя аудитором НАБУ. К сожалению, назначить – назначили, а дать возможность начать работу не предоставили", - заявил Жебривский.

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Жебривский 15 ноября направил в Администрацию президента заявление о сложении своих полномочий из-за невозможности, по его словам, исполнять свои обязанности. 

Он пояснил, что для начала работы аудиторов, необходимо принять "ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса", а Верховная Рада игнорирует это.

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Теги: аудитор, петр порошенко, набу, павел жебривский
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