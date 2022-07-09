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Железный занавес: Польша закончит стену на границе с Беларусью к 15 июля

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 06:59
Железный занавес: Польша закончит стену на границе с Беларусью к 15 июля - Фото
Строительство стены на границе Польши и Беларуси (Фото - EPA)

До 15 июля будет полностью достроена стена на границе Польши с Беларусью. Об этом заявили в польском парламенте МВД и погранслужба страны, сообщает Укринформ.

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Замглавы МВД Мацей Вонсик и замглавы Пограничной службы Польши Виолета Гожковская сообщили парламентариям, что из-за вынужденной корректировки инженерных решений  сроки строительства были продлены, но работы по строительству будут завершены к 15 июля.

Из примерно 300 км пятиметровой стены осталось достроить 7 км, затем до середины сентября на ограждении будут установлены электронные системы наблюдения. Общая стоимость проекта достигла 1,6 млрд злотых (ок. $400 млн).

По данным польской погранслужбы, с начала года границу с Беларусью пытались нелегально пересечь около шести тысяч мигрантов.

СПРАВКА. С начала лета 2021 года режим Лукашенко доставлял нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
Сергей Бережной
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граница польша миграционный кризис
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