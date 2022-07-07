В Финляндии приняли закон об усилении границы с РФ. Это связано с вступлением в НАТО

Парламент Финляндии принял закон, который при необходимости позволит установить заградительные барьеры на 1300-километровой границе с Россией. Как сообщает Reuters, закон был принят так называемым супербольшинством, что позволяет ускорить процедуру внесения изменений в законодательство.

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Кроме строительства барьеров, поправки к закону предполагают, что подача заявления на получение политического убежища будет возможна только на определенных пунктах въезда (сейчас мигранты могут это сделать на любом КПП в Евросоюз).

Закон также допускает строительство новых дорог, с помощью которых пограничники смогут более эффективно патрулировать границу.

Принятие закона связано с опасением, что Россия может устроить Финляндии миграционный кризис, как в 2021 году сделал режим Александр Лукашенко на границе с Польшей, в ответ на ее присоединение к НАТО.

Андрей Водяный

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