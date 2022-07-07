UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Финляндии приняли закон об усилении границы с РФ. Это связано с вступлением в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 13:06
В Финляндии приняли закон об усилении границы с РФ. Это связано с вступлением в НАТО - Фото
Президент Финляндии (Фото: EPA)

Парламент Финляндии принял закон, который при необходимости позволит установить заградительные барьеры на 1300-километровой границе с Россией. Как сообщает Reuters, закон был принят так называемым супербольшинством, что позволяет ускорить процедуру внесения изменений в законодательство.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кроме строительства барьеров, поправки к закону предполагают, что подача заявления на получение политического убежища будет возможна только на определенных пунктах въезда (сейчас мигранты могут это сделать на любом КПП в Евросоюз).

Закон также допускает строительство новых дорог, с помощью которых пограничники смогут более эффективно патрулировать границу.

Принятие закона связано с опасением, что Россия может устроить Финляндии миграционный кризис, как в 2021 году сделал режим Александр Лукашенко на границе с Польшей, в ответ на ее присоединение к НАТО.

Читайте также
Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом

Ограждение планируют строить не вдоль всей границы, потому что она слишком длинная, а только в критических зонах.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия граница нато Финляндия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 