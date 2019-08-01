Жена главы Госуправделами владеет бизнесом в Крыму

Жена новоназначенного руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, кандидат в депутаты от Слуги народа Ирина Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Соответствующая информация указана в декларации Борзова за 2018 г.
Согласно ей, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в Судаке.
51% этой компании владеет отец Борзовой, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха" Наум Баруля.
Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания.
Информация о ней содержится в российских реестрах.
Бухгалтерская отчетность показывает рост доходов компании, начиная с 2014 года.
Сегодня Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.