Жена главы Госуправделами владеет бизнесом в Крыму

Ирина Борзова (фото - facebook.com/borzova.i.n)

Жена новоназначенного руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, кандидат в депутаты от Слуги народа Ирина Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Соответствующая информация указана в декларации Борзова за 2018 г.

Согласно ей, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в Судаке.

51% этой компании владеет отец Борзовой, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха" Наум Баруля.

Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания.

Информация о ней содержится в российских реестрах.

Бухгалтерская отчетность показывает рост доходов компании, начиная с 2014 года.

Сегодня Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.