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Зеленский повысил Борзова до главы Госуправделами

Зеленский повысил Борзова до главы Госуправделами - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
01.08.2019, 13:35

Сергея Борзова назначили руководителем Государственного управления делами

Президент Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.

Соответствующие указы от 1 августа NN569/2019 и 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и N571/2019 о его назначении руководителем ведомства опубликованы на официальном сайте президента.

Борзова в 2014 году пятый президент Петр Порошенко назначил заместителем руководителя Госуправделами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

В июле 2016 года НАБУ открыло уголовное дело на Борзова о возможном злоупотреблении служебным положением. В расследовании говорилось, что госпредприятие Укржитлосервис, которое входит в состав Госуправделами, в декабре 2015 года выдало семье Борзова свидетельство о праве собственности на квартиру площадью 187,8 кв м. Помещение, по данным журналистов, было передано не как служебное, а сразу в собственность.

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Владимир Зеленский сергей борзов Госуправделами
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