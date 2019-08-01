Зеленский повысил Борзова до главы Госуправделами

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.

Соответствующие указы от 1 августа NN569/2019 и 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и N571/2019 о его назначении руководителем ведомства опубликованы на официальном сайте президента.

Борзова в 2014 году пятый президент Петр Порошенко назначил заместителем руководителя Госуправделами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

В июле 2016 года НАБУ открыло уголовное дело на Борзова о возможном злоупотреблении служебным положением. В расследовании говорилось, что госпредприятие Укржитлосервис, которое входит в состав Госуправделами, в декабре 2015 года выдало семье Борзова свидетельство о праве собственности на квартиру площадью 187,8 кв м. Помещение, по данным журналистов, было передано не как служебное, а сразу в собственность.