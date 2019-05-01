Жена Зеленского купила элитное жилье в Крыму у олигарха - Reuters

Елена Зеленская, Владимир Зеленский (фото - EPA)

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила элитную квартиру в оккупированном Россией Крыму менее чем за половину рыночной стоимости у бывшего депутата, олигарха, экс-совладельца Брокбизнесбанка Александра Буряка. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что трехкомнатный пентхаус в жилом комплексе "Император" в Ливадии Зеленская купила в апреле 2013 года за $163 893. Это следует из декларации о доходах ее мужа и данных Реестра прав на недвижимое имущество.

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Таким образом, она приобрела квартиру по цене около $1263 за квадратный метр.

В 2012 году, согласно данным сайта недвижимости domik.ua, квартиры в этом жилом комплексе продавались по цене $3500-4000 за кв. м, отмечает Reuters. Крымский агент по недвижимости также рассказал изданию, что в 2013 году квартиры, сопоставимые с квартирами в "Императоре", продавались по $2500-3000 за кв. м, но цена могла доходить и до $5000.

Зеленский с женой не ответили на просьбу о комментарии. Александр Буряк также отказался комментировать ситуацию.

Агентство обратилось за комментарием к олигарху Игорю Коломойскому. Тот заявил, что Буряк продал квартиру Зеленской дешево, поскольку Брокбизнесбанк на тот момент не имел ликвидности, и Буряку срочно требовались наличные. Однако никаких доказательств тому Коломойский не привел.

Александр Буряк вместе с братом Сергеем владели контролирующими пакетами акций банка с 2010 года, а в середине 2013 г. продали его. НБУ признал банк неплатежеспособным

Ранее Зеленская рассказала Би-Би-Си о вилле в Италии, которая, по данным журналистов Слідство.Інфо, принадлежит ее мужу. "Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с того времени мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили", - заявила жена новоизбранного президента.

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