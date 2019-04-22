Зеленская о вилле в Италии: Не знаю, наша она или нет

Елена Зеленская, Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Супруга кандидата в президенты Елена Зеленская рассказала Би-Би-Си о вилле в Италии, которая, по данным журналистов Слідство.Інфо, принадлежит ее мужу Владимиру Зеленскому.

"Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с того времени мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили", - заявила Зеленская.

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Ранее журналисты писали, что Зеленский имеет 15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми.

"Это городок облюбовали российские богачи - здесь отдыхают Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина", - отмечает журналист Анна Бабинець.

В декларации за 2017 год Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании.

Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатную виллу на итальянском побережье, которой Зеленский обладает вместе с женой Еленой, в декларации не указал.