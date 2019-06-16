Жена Зеленского приехала в детский центр Артек: фото

Фото: president.gov.ua

Супруга президента Елена Зеленская 16 июня посетила международный детский центр "Артек", который отмечает 94-ю годовщину основания. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Вместе с Зеленской в детский лагерь приехал президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

"Замечательно, что у нас есть такие заведения. И таких центров нужно больше, потому что "Артек" - уникальный. Я тоже была в "Артеке" в Крыму. Это были незабываемые моменты моей юности. И очень символично, что я была в лагере в 1994 году, а сегодня "Артек" отмечает 94-ю годовщину", - отметила Зеленская.

Вместе с первой леди в "Артек" в Пуще-Водицу приехали известные актеры, главные герои сериала "Школа" Александр Петренко и Ирина Кудашова.

После оккупации Крыма 22 июня 2016 года международный детский центр "Артек" возобновил свою работу на базе санаторно-курортного комплекса в Пуще-Водице.

20 мая 2019 года Зеленская завела аккаунт в соцсети Instagram. Фотоблог Зеленской теперь доступен здесь - @olenazelenska_official.