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16.06.2019, 19:45

Жена Зеленского приехала в детский центр Артек: фото

Жена Зеленского приехала в детский центр Артек: фото - Фото
Фото: president.gov.ua

Международный детский центр "Артек" отмечает 94-ю годовщину основания

Супруга президента Елена Зеленская 16 июня посетила международный детский центр "Артек", который отмечает 94-ю годовщину основания. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Вместе с Зеленской в детский лагерь приехал президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

"Замечательно, что у нас есть такие заведения. И таких центров нужно больше, потому что "Артек" - уникальный. Я тоже была в "Артеке" в Крыму. Это были незабываемые моменты моей юности. И очень символично, что я была в лагере в 1994 году, а сегодня "Артек" отмечает 94-ю годовщину", - отметила Зеленская.

Вместе с первой леди в "Артек" в Пуще-Водицу приехали известные актеры, главные герои сериала "Школа" Александр Петренко и Ирина Кудашова.

После оккупации Крыма 22 июня 2016 года международный детский центр "Артек" возобновил свою работу на базе санаторно-курортного комплекса в Пуще-Водице.

20 мая 2019 года Зеленская завела аккаунт в соцсети Instagram. Фотоблог Зеленской теперь доступен здесь - @olenazelenska_official.

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Теги: Елена Зеленская, артек, пуще-водица
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