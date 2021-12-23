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Женщины должны стать на воинский учет до конца 2022-го: какие нужны документы и куда идти

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 15:54
Женщины должны стать на воинский учет до конца 2022-го: какие нужны документы и куда идти - Фото
Женщины в украинской армии (Фото - Минобороны)

Женщины, которые подпадают под действие нового приказа Министерства обороны, будут поставлены на воинский учет до конца 2022 года. Об этом на брифинге сообщил начальник киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки ВСУ полковник Валерий Куценко.

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"Женщина военнобязанная, которая подпадает (под перечень профессий, – ред.), должна сообщить своему руководителю предприятия и явиться в свой центр комплектования в течение 2022 года", – сказал он.

По его словам, алгоритм для женщин ничем не отличается от "мужского". Нужно будет прийти в центр комплектования по месту регистрации, написать заявление, предоставить копии и оригиналы документов: это паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, документ об окончании вуза, справка с работы.

Начальник центра примет решение, подлежит ли заявительница военному учету: "Если да, она будет направлена на врачебную комиссию там же, по месту регистрации".

"Мы к этой работе готовы. Мы с марта знали, что это будет. Никаких сложностей... Да, это новое для государства... Не стоит задача немедленно охватить всех. Все будет спланировано, разработано, и до конца следующего года планируем это сделать", – сказал Куценко.

  • Приказ о воинском учете для женщин утвержден 11 октября 2021-го министром обороны Андреем Тараном. Он вступил в силу 17 декабря – в день опубликования. 
  • Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике. Полный перечень можно посмотреть здесь.
Оксана Житнюк, Валерия Кондратова
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