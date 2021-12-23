Женщины должны стать на воинский учет до конца 2022-го: какие нужны документы и куда идти
Женщины, которые подпадают под действие нового приказа Министерства обороны, будут поставлены на воинский учет до конца 2022 года. Об этом на брифинге сообщил начальник киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки ВСУ полковник Валерий Куценко.
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"Женщина военнобязанная, которая подпадает (под перечень профессий, – ред.), должна сообщить своему руководителю предприятия и явиться в свой центр комплектования в течение 2022 года", – сказал он.
По его словам, алгоритм для женщин ничем не отличается от "мужского". Нужно будет прийти в центр комплектования по месту регистрации, написать заявление, предоставить копии и оригиналы документов: это паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, документ об окончании вуза, справка с работы.
Начальник центра примет решение, подлежит ли заявительница военному учету: "Если да, она будет направлена на врачебную комиссию там же, по месту регистрации".
"Мы к этой работе готовы. Мы с марта знали, что это будет. Никаких сложностей... Да, это новое для государства... Не стоит задача немедленно охватить всех. Все будет спланировано, разработано, и до конца следующего года планируем это сделать", – сказал Куценко.
- Приказ о воинском учете для женщин утвержден 11 октября 2021-го министром обороны Андреем Тараном. Он вступил в силу 17 декабря – в день опубликования.
- Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике. Полный перечень можно посмотреть здесь.
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