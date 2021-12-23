Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет: кто в списке, надо ли идти в военкомат

Утвержден перечень специальностей, после получения которых женщины в Украине будут поставлены на воинский учет. Их считают родственными с военно-учетными специальностями, сказано в указе Минобороны.

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В список входят сотни специальностей, поэтому воинский учет станет обязанностью большинства женщин.

Военнообязанными станут украинки, которые работают в следующих сферах:

- госбезопасность;

- все виды транспорта;

- телекоммуникации, электроника, IT-сфера;

- все виды промышленности;

- медицина и ветеренария;

- финансы;

- педагогика;

- журналистика;

- спорт;

- туризм;

- психология, социология, политология;

- энергетика;

- наука и искусство;

- издательство и полиграфия;

- пожарная безопасность.

Полный перечень профессий можно посмотреть по ссылке.

Приказ о воинском учете для женщин утвержден на 11 октября 2021-го министром обороны Андреем Тараном. Он вступил в силу 17 декабря – в день опубликования. Документ согласован с главой МВД Денисом Монастырским, главой Службы внешней разведки Александром Литвиненко и замглавы СБУ Владимиром Горбенко.

Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова в комментарии Громадському радио сказала, что механизм постановки женщин на воинский учет будет разработан до конца недели, информация появится на сайтах военкоматов или Минобороны. Нужно ли женщинам идти в военкоматы – пока в ведомстве не решили.

"Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", – сказала она.

17 декабря 2021-го президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о стратегии биологической безопасности и биологической защиты.

22 декабря Зеленский подписал указ о вопросах координации внешнеполитической деятельности. Документом определяется список уполномоченных выступать с заявлениями и комментариями о внешней политике страны.

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Яна Катасонова

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