Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет: кто в списке, надо ли идти в военкомат
Утвержден перечень специальностей, после получения которых женщины в Украине будут поставлены на воинский учет. Их считают родственными с военно-учетными специальностями, сказано в указе Минобороны.
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В список входят сотни специальностей, поэтому воинский учет станет обязанностью большинства женщин.
Военнообязанными станут украинки, которые работают в следующих сферах:
- госбезопасность;
- все виды транспорта;
- телекоммуникации, электроника, IT-сфера;
- все виды промышленности;
- медицина и ветеренария;
- финансы;
- педагогика;
- журналистика;
- спорт;
- туризм;
- психология, социология, политология;
- энергетика;
- наука и искусство;
- издательство и полиграфия;
- пожарная безопасность.
Полный перечень профессий можно посмотреть по ссылке.
Приказ о воинском учете для женщин утвержден на 11 октября 2021-го министром обороны Андреем Тараном. Он вступил в силу 17 декабря – в день опубликования. Документ согласован с главой МВД Денисом Монастырским, главой Службы внешней разведки Александром Литвиненко и замглавы СБУ Владимиром Горбенко.
Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова в комментарии Громадському радио сказала, что механизм постановки женщин на воинский учет будет разработан до конца недели, информация появится на сайтах военкоматов или Минобороны. Нужно ли женщинам идти в военкоматы – пока в ведомстве не решили.
"Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", – сказала она.
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