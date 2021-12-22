Только президент, премьер и МИД могут делать заявления о внешней политике: указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о вопросах координации внешнеполитической деятельности. Документом определяется список уполномоченных выступать с заявлениями и комментариями о внешней политике страны: это глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Указ от 22 декабря опубликован на сайте президента.

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В тексте сказано, что указ издан "в целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства".

Теперь с официальными заявлениями, комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер и глава МИД.

В указе сказано, что госорганы должны через письменные запросы согласовывать с МИД:

- подготовку визитов в Украину зарубежных руководителей госорганов и делегаций;

– официальные заявления и комментарии о политике Украины в сфере внешних отношений и об инициативах международного характера;

– инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях и объединениях;

– подготовку международных документов;

– предложения по кандидатурам в органах международных организаций;

– проведение международных консультаций, переговоров и встреч, связанных с реализацией внешней политики;

– участие в международных консультациях, переговорах и конференциях.

Госорганы должны информировать МИД и президента о своих служебных контактах по вопросам внешней политики, а в течение 10 дней после завершения международного мероприятия нужно проинформировать о его итогах. Если получена "особо важная информация" – безотлагательно.

Также указом определяется состав украинских делегаций, участвующих в международных переговорах за границей – обязательно должен быть представитель МИД или определенного дипучреждения.

17 декабря Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о стратегии биологической безопасности и биологической защиты.

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Оксана Житнюк

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