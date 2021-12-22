UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Только президент, премьер и МИД могут делать заявления о внешней политике: указ Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 18:20
Только президент, премьер и МИД могут делать заявления о внешней политике: указ Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о вопросах координации внешнеполитической деятельности. Документом определяется список уполномоченных выступать с заявлениями и комментариями о внешней политике страны: это глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Указ от 22 декабря опубликован на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В тексте сказано, что указ издан "в целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства".

Теперь с официальными заявлениями, комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер и глава МИД.

В указе сказано, что госорганы должны через письменные запросы согласовывать с МИД:

- подготовку визитов в Украину зарубежных руководителей госорганов и делегаций;
– официальные заявления и комментарии о политике Украины в сфере внешних отношений и об инициативах международного характера;
– инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях и объединениях;
– подготовку международных документов;
– предложения по кандидатурам в органах международных организаций;
– проведение международных консультаций, переговоров и встреч, связанных с реализацией внешней политики;
– участие в международных консультациях, переговорах и конференциях.

Госорганы должны информировать МИД и президента о своих служебных контактах по вопросам внешней политики, а в течение 10 дней после завершения международного мероприятия нужно проинформировать о его итогах. Если получена "особо важная информация" – безотлагательно.

Также указом определяется состав украинских делегаций, участвующих в международных переговорах за границей – обязательно должен быть представитель МИД или определенного дипучреждения.

  • 17 декабря Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о стратегии биологической безопасности и биологической защиты. 

Читайте также: Зеленский – послам: Украина не хочет 30 лет ждать вступления в ЕС и 50 лет – в НАТО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
внешняя политика Владимир Зеленский МИД указ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 