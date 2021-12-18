Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии биозащиты

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии биологической безопасности и биологической защиты. Указ опубликован на сайт президента, он датирован 17 декабря.

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СНБО утвердил стратегию биозащиты 15 октября на фоне распространения COVID-19 и других опасных заболеваний и глобальных биологических угроз.

Подписанная Зеленским стратегия биозащиты предусматривает создание биокластера "Биобезопасность и развитие биотехнологий". Ожидается, что биокластер поможет возродить отечественное биотехнологическое производство и улучшить доступ к диагностикумам и иммунобиологическим препаратам в Украине.

В рамках стратегии предусматривается развитие сети эпидемиологических учреждений, которые должны анализировать, прогнозировать и реагировать на биологические угрозы, а также принимать меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, в том числе биологического происхождения. Речь идет о противоэпидемических и профилактических мерах для борьбы угрозами, которые могут негативно сказываться на состоянии здоровья населения, среде его жизнедеятельности, пищевых продуктах, животных, растениях и природе.

Внедрение стратегии биозащиты предусматривается в два этапа: первый – с 2022 по 2025 годы, второй – с 2026 по 2030 годы.

На первом этапе течение двух месяцев должен быть разработан план конкретных мероприятий по реализации стратегии, а к 2025 году планируется создать биокластер с развитой сетью партнерств, в том числе международных.

На заседании 15 октября СНБО одобрил план обороны Украины, стратегии информационной безопасности, биобезопасности и биологической защиты, в также ввел санкции против некоторых физических и юридических лиц.

В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.

Оксана Житнюк

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