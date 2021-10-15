План обороны, информбезопасность, санкции: что рассматривали на заседании СНБО

Сегодня, 15 октября, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором СНБО одобрил план обороны Украины, стратегии информационной безопасности, биобезопасности и биологической защиты, в также ввел санкции против некоторых физических и юридических лиц. Отчет о заседании опубликован на сайте СНБО.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Совет рассмотрел в режиме "секретно" и одобрил план обороны Украины, в котором реализован принцип комплексной обороны государства, введенный стратегией военной безопасности Украины.

"Это первый фундаментальный документ в истории нашей страны. Мы имеем четкий план согласованного взаимодействия государственных органов и сил обороны", – отметил Данилов.

Целью одобренной на заседании стратегии биобезопасности и биологической защиты, сказал секретарь СНБО, является поэтапное создание единой системы биобезопасности и биологической защиты с учетом актуальных угроз.

Говоря о одобренной сегодня стратегии информационной безопасности, Данилов отметил, что этот документ является крайне актуальным в связи с ростом количества специальных информационных операций со стороны России.

В связи с "выборами" в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму СНБО ввел санкции против 237 человек.

На заседании было принято решение о применении санкций против российской компании Mere.

Кроме того, СНБО в соответствии с предложениями Кабинета министров применила санкции к Йеменской Республике.

По словам Данилова, председатель СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова предоставили информацию о состоянии расследования дел по статье о государственной измене.

"1600 дел по этой статье было открыто с 2014 года, 400 человек находится в розыске. Однако, существует проблема, что большая часть дел открыто против людей, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей", – отметил секретарь СНБО.

Министры иностранных дел и юстиции Дмитрий Кулеба и Денис Малюська проинформировали о ходе слушаний в Арбитражном трибунале по делу Украины против России по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

"Этот вопрос находится на контроле у ​​президента Украины. Мы будем отстаивать интересы нашей страны", – сказал Данилов.

На заседании также был представлен доклад министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского о состоянии выполнения этим министерством решений СНБО. По словам секретаря СНБО, состояние выполнения указов президента и решений СНБО Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов крайне неудовлетворительное и должно стать предметом обсуждения на заседании Кабмина.

Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах проинформировал о состоянии дел и дополнительных мерах по усилению государственного надзора в сфере недропользования.

"Поступления от этой структуры в 2020 году составили 28,9 млрд грн, в этом году ожидаем не менее 50 млрд грн", – отметил секретарь СНБО.

По его словам, с 1 ноября заработает публичный портал в рамках информационно-аналитической системы СОТА, на котором будет размещена информация, в частности, от Госслужбы геологии и недр относительно компаний в сфере недропользования и выданных лицензий.

Члены СНБО заслушали информацию министра внутренних дел Дениса Монастырского, председателя Государственной таможенной службы Павла Рябикина и председателя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко о состоянии решений СНБО по усилению борьбы с контрабандой и "ворами в законе".

По словам Данилова, в предыдущих решениях СНБО были допущены ошибки в отношении 108 человек, определенных как "воры в законе".

"Ошибки были исправлены. Восемь сотрудников МВД, которые готовили эти решения, по информации министра, понесли за это наказание", – сказал он.

Для рассмотрения вопроса борьбы с контрабандой на таможне, сообщил Данилов, были приглашены представители Одесской таможни и СБУ.

"В этой области есть определенные сдвиги. На 47 млрд грн были увеличены поступления в бюджет", – отметил он.

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Наталия Медведева

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