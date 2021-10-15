Украина вводит санкции против 237 человек за "выборы" в оккупированных Крыму и Донбассе

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны решили ввести санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации "выборов" России на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

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По его словам, СНБО продолжает рассматривать введение персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

"У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в проведении выборов на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей, обеспечивали голосование… Сегодня ограничения ввели против 237 человек", – сказал Данилов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, санкции введены по материалам спецслужбы.

"Как и любые российские выборы на украинской территории – это нарушение международного права, демократических прав и свобод граждан. Новые санкции касаются еще 121 физического лица. Это преимущественно члены избирательных комиссий и кандидаты в депутаты", – сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

Также СБУ предложила усилить введенные ранее санкции против 157 человек, которые способствовали оккупационной власти проводить "выборы" в Крыму.

Кроме того, по рекомендации СБУ, экономические санкции будут введены еще против пяти физлиц и шести компаний. Все они так или иначе связаны с российской компанией, которая владеет торговой сетью супермаркетов.

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму . Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", анонсировали санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором".

После "выборов" в Госдуму США и Великобритания заявили, что не признают итоги голосования, которое прошло на территории временно оккупированного Крыма.

В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.

Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины.

22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.

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Наталия Медведева

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