UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина вводит санкции против 237 человек за "выборы" в оккупированных Крыму и Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 21:09
Украина вводит санкции против 237 человек за
Алексей Данилов (Скриншот видео ФБ Офис президента)

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны решили ввести санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации "выборов" России на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, СНБО продолжает рассматривать введение персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

"У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в проведении выборов на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей, обеспечивали голосование… Сегодня ограничения ввели против 237 человек", – сказал Данилов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, санкции введены по материалам спецслужбы.

"Как и любые российские выборы на украинской территории – это нарушение международного права, демократических прав и свобод граждан. Новые санкции касаются еще 121 физического лица. Это преимущественно члены избирательных комиссий и кандидаты в депутаты", – сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

Также СБУ предложила усилить введенные ранее санкции против 157 человек, которые способствовали оккупационной власти проводить "выборы" в Крыму.

Кроме того, по рекомендации СБУ, экономические санкции будут введены еще против пяти физлиц и шести компаний. Все они так или иначе связаны с российской компанией, которая владеет торговой сетью супермаркетов.

Украина вводит санкции против 237 человек за "выборы" в оккупированных Крыму и Донбассе
СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", анонсировали санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором".
  • После "выборов" в Госдуму США и Великобритания заявили, что не признают итоги голосования, которое прошло на территории временно оккупированного Крыма.
  • В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
  • Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины. 
  • 22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.

Читайте также: Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским "выборам" в Крыму

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Донбасс Крым снбо Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 