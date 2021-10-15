Украина вводит санкции против 237 человек за "выборы" в оккупированных Крыму и Донбассе
Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны решили ввести санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации "выборов" России на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.
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По его словам, СНБО продолжает рассматривать введение персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
"У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в проведении выборов на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей, обеспечивали голосование… Сегодня ограничения ввели против 237 человек", – сказал Данилов.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, санкции введены по материалам спецслужбы.
"Как и любые российские выборы на украинской территории – это нарушение международного права, демократических прав и свобод граждан. Новые санкции касаются еще 121 физического лица. Это преимущественно члены избирательных комиссий и кандидаты в депутаты", – сообщил председатель СБУ Иван Баканов.
Также СБУ предложила усилить введенные ранее санкции против 157 человек, которые способствовали оккупационной власти проводить "выборы" в Крыму.
Кроме того, по рекомендации СБУ, экономические санкции будут введены еще против пяти физлиц и шести компаний. Все они так или иначе связаны с российской компанией, которая владеет торговой сетью супермаркетов.
- После "выборов" в Госдуму США и Великобритания заявили, что не признают итоги голосования, которое прошло на территории временно оккупированного Крыма.
- В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
- Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины.
- 22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.
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