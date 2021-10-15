В МВД ошиблись со списком санкций против "воров в законе", причастные наказаны – Данилов

В прошлом решении Совета национальной безопасности и обороны, касающемся санкций против криминалитета и "воров в законе", обнаружили ошибку, причастные к этому сотрудники Министерства внутренних дел понесли наказание. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

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По словам Данилова, на заседании рассматривали вопрос о состоянии выполнения поручения о применении санкций против "воров в законе".

"Начали с криминалитета, был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось ранее, была сознательная или неосознанная ошибка относительно 108 человек, которую мы уже исправили", – отметил секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, Денис Монастырский сообщил, что восемь человек, которые были непосредственно причастны к оформлению этих документов, понесли наказание.

"Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в иерархии этого министерства", – сказал Данилов.

Кроме того, он рассказал, что по просьбе людей, "которые занимаются вопросом волонтеров, наших батальонов", в отношении девяти человек, внесенных в этот санкционный список, главе МВД поручили провести дополнительную проверку.

Данилов добавил, что в целом работа по "ворам в законе" продолжается.

"Мы получили отчет, где они сегодня находятся, все из 17 "воров в законе" на сегодняшний день не находятся на свободе, часть покинула территорию Украины, другая часть находится в СИЗО", – сказал он.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, решение о которых СНБО принял 14 мая. В список вошли около 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.

21 мая президент указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, решение о которых СНБО принял 14 мая. В список вошли около 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа. 25 мая сообщалось, что в суд обратились трое фигурантов списка - Адлан Ясагов, Муслим Идрисов и Магомед Шаипов. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что как минимум один из подавших заявление в суд — боец батальона имени шейха Мансура, который воевал на Донбассе.

Алексей Данилов (Скриншот видео ФБ Офис президента)

Наталия Медведева

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