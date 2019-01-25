Жириновскому составили подозрение — призывал разваливать Украину

Владимир Жириновский (фото - ЕРА)

Генпрокуратура составила подозрение лидеру российской партии ЛДПР Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом пишет пресс-служба ГПУ.

Речь идет о событиях 2014 года.

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20 февраля 2014-го в России на одном из телеканалов и 23 февраля на митинге Жириновский призывал "присоединить" Крым и юго-восточные области Украины к РФ.

28 февраля, будучи уже в Симферополе и Севастополе, он публично подстрекал местных жителей и топ-чиновников региона к "совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины".

Также Жириновский подписал и обеспечил представление 17 марта в канцелярию польского посольства в Москве письма послу с призывами к Варшаве организовать/провести на западе Украины "референдумы" по примеру псевдореферендума в Крыму — о "передаче" отдельных областей Украины в состав соседних стран, в том числе Польши.

20 марта он проголосовал в Госдуме за "включение в состав РФ" Крыма.

В Украине Жириновскому грозит до 12 лет тюрьмы.

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В сентябре 2018 года суд разрешил заочное расследование против Жириновского и еще двух депутатов РФ (Алексея Диденко и Михаила Дегтярева) тза поддержку террористов в Донбассе, а СБУ вызвала российского лидера ЛДПР на допрос. Он не пришел.

За счет собранных средств для боевиков (и по просьбе ныне уничтоженного полевого командира Михаила Толстых по уголовной кличке Гиви) эти депутаты РФ в 2014-2017 годах передали гибридной армии в Донбассе 6 броневиков и внедорожников. Часть этого автопарка использовалась при терактах против ВСУ и правоохранителей Украины, в том числе на территории Донецкого аэропорта.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.