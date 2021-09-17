Жителей городов Украины спросили, как им работа мэров и коммунальных служб: итоги опроса

Больше всего довольны направлением дел в городе и деятельностью мэра в Хмельницком и Чернигове. Это видно по новому социологическому опросу от Группы Рейтинг.

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87% опрошенных в Хмельницком одобряют, как работает их мэр Александр Семчишин. Это максимальный показатель в Украине среди областных центров и городов, которые вошли в исследование.

Ненамного от мэра Хмельницкого отстают градоначальники Чернигова и Ивано-Франковска (по 84%), а также Тернополя (82%) и Винницы (78%).

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Лишь половина столичных жителей довольны своим мэром, а мэры Полтавы Александр Мамай и особенно Северодонецка Валентин Казаков – совсем непопулярны: одобряют их работу 28% и 25% горожан соответственно.

В Полтаве, Ужгороде и Николаеве – максимальный процент жителей, которые совсем не одобряют деятельность своих мэров:

Работой коммунальных служб больше всего довольны в Мариуполе (68%). Приморский город в этом плане сильно оторвался от Винницы (55%), Тернополя, Ровно и Кропивницкого (по 54%), Луцка (52%), Харькова (52%) и Северодонецка (50%).

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Однако уровни "очень довольны" и "скорее довольны" сильно различаются от города к городу:

Работу горсовета позитивнее всего оценивают в Виннице (73% опрошенных), Хмельницком и Тернополе (по 71%), а также в Ивано-Франковске (69%):

Опрос при поддержке USAID проведен методом интервью на дому с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 облцентрах (кроме временно оккупированных Россией Донецка и Луганска) среди 19 196 украинцев. Погрешность не выше 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.

Евгений Пилипенко

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