Жителей Херсонской области призвали выехать, чтобы облегчить ВСУ освобождение региона
Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей Херсонской области покинуть регион, чтобы облегчить ВСУ задачу по его освобождению. Об этом Самойленко заявил в интервью Укринформу.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Да, я сам выступал с таким призывом (выезжать. – ред.). Для чего он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности", – сказал Самойленко.
"Мы видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город. Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем, и это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его освобождать?" – добавил он.
При этом Самойленко считает, что нельзя осуждать людей, которые будут выезжать из региона через оккупированный Крым. Главное, по его словам, чтобы жители области остались живы.
"Для меня главное – сохранить максимальное количество херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ…" – сказал глава облсовета.
- 16 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что российских оккупантов в Херсоне будут бить с двух сторон.
Читайте также: Арестович: Мы освободим Херсон и Мелитополь военным путем, но без штурма городов
Комментарии