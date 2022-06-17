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Жителей Херсонской области призвали выехать, чтобы облегчить ВСУ освобождение региона

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 23:51
Жителей Херсонской области призвали выехать, чтобы облегчить ВСУ освобождение региона - Фото
Войска РФ в Херсонской области (Фото: EPA)

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей Херсонской области покинуть регион, чтобы облегчить ВСУ задачу по его освобождению. Об этом Самойленко заявил в интервью Укринформу.

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"Да, я сам выступал с таким призывом (выезжать. – ред.). Для чего он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности", – сказал Самойленко.

"Мы видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город. Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем, и это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его освобождать?" – добавил он.

При этом Самойленко считает, что нельзя осуждать людей, которые будут выезжать из региона через оккупированный Крым. Главное, по его словам, чтобы жители области остались живы.

"Для меня главное – сохранить максимальное количество херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ…" – сказал глава облсовета.

  • 16 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что российских оккупантов в Херсоне будут бить с двух сторон.

Читайте также: Арестович: Мы освободим Херсон и Мелитополь военным путем, но без штурма городов

Вадим Ребрина
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ВСУ Херсон александр самойленко
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