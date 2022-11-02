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Жители Мелитополя отписываются от украинских каналов, оккупанты проверяют телефоны – мэр

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 17:22
Жители Мелитополя отписываются от украинских каналов, оккупанты проверяют телефоны – мэр - Фото
Иван Федоров (скриншот с видео)

Российские оккупанты в Мелитополе начали останавливать жителей города на улицах и проверять их соцсети. В случае обнаружения украинского контента владельца телефона могут оштрафовать или взять в плен. Об этом в интервью Бабелю рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Они выдали какой-то там приказ и после его выдачи они предоставили себе право: если человек идет по улице, они могут просто его остановить и попросить показать содержимое телефона. И если они там находят украинский контент в мессенджерах или еще где-то, то это для них является основанием для штрафа или чтобы забрать человека просто в плен", – сказал он.

По словам Федорова, есть тенденция отписки от украинских Telegram-каналов и групп. "Люди просто напуганы, потому что у них могут проверить телефон и будут наказывать за то, что они просто читают их контент", – пояснил мэр.

"Их цель – сделать вакуум, чтобы ни одна информация, которой они не хотят, не предоставлялась, и они сегодня пытаются это сделать. И как только они сделают, будут предоставлять только пропаганду", — подчеркнул он.

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Вадим Ребрина
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пропаганда соцсети мелитополь Иван Федоров
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