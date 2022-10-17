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Из-за проблем в Крыму Мелитополь стал для России важным узлом снабжения: разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 08:29
Из-за проблем в Крыму Мелитополь стал для России важным узлом снабжения: разведка Британии - Фото
Последствия взрыва на Крымском мосту (Скриншот видео)

Из-за проблем с логистикой через Крым Мелитополь стал для России важным узлом снабжения. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 17 октября.

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Как отмечается, материально-технические проблемы, с которыми столкнулись российские войска на юге Украины, вероятно, обострились после повреждения Крымского моста 8 октября.

"Ремонтные работы продолжаются, и движение по нему частично открыто. Однако возле перехода остается большая очередь из ожидающих грузовых автомобилей", – говорится в отчете.

По данным британской разведки, российские войска, действующие на юге Украины, вероятно, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста.

"В условиях напряженности российского присутствия в Херсоне и ухудшения путей снабжения через Крым наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации", – говорится в отчете.

  • Утром 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. В РФ ранее не раз утверждали, что мост защищен ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
  • В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но затем подчеркнули, что будут комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа после окончательной победы.
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но отметил, что на временно оккупированном украинском полуострове было "тепло".

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Наталія Медведєва
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запорожская область крымский мост мелитополь британская разведка
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